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جديد المحليات > شاهد.. هطول أمطار على مدينة الرياض
10/12/2022   9:03 ص

شاهد.. هطول أمطار على مدينة الرياض

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شهدت مدينة الرياض في الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت)، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو هطول أمطار غزيرة على عدة أنحاء في مدينة الرياض، وسط توقعات باستمرارها في ظل التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نوه إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. هطول أمطار على مدينة الرياض

جديد المحليات
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