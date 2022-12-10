شاهد.. هطول أمطار على مدينة الرياض

شهدت مدينة الرياض في الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت)، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.
وأظهرت مقاطع فيديو هطول أمطار غزيرة على عدة أنحاء في مدينة الرياض، وسط توقعات باستمرارها في ظل التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد نوه إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم.
هطول #أمطار على مدينة #الرياض #أمطار_الرياض
تصوير : وهيب الجلالhttps://t.co/FtxQvjnWAA pic.twitter.com/JYBhXsL4d1
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 10, 2022
وفق “أخبار 24”.