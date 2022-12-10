يحتضن 100 موهوب من 30 دولة.. أمير مكة يفتتح غداً المؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع

يفتتح أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل غداً، المؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وينظم المؤتمر مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، فيما يستمر حتى 14 ديسمبر الجاري بمدينة جدة، تحت عنوان “رحلة نحو المستقبل الجديد”.
ويشارك في المؤتمر نخبة من خبراء العالم في الموهبة والإبداع ويحتضن 100 موهوب ومبدع من 30 دولة ومن أرقى جامعات العالم؛ ليشاركوا في إطلاق منصة عالمية تحتضن الموهوبين والمبدعين من أنحاء العالم.
وأوضحت الأمين العام لمؤسسة “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع، أن المؤتمر يتناول عدة محاور، أبرزها توفير منصة عالمية للموهوبين، ودعم البحث عنهم، وتعزيز فرص مساهمتهم في ازدهار البشرية والتنمية المستدامة، إلى جانب الذكاء الجمعي ودوره في المستقبل الجديد. وفق “أخبار 24”.