جددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وإدارة التقييس الصينية (SAC)، التوقيع على برنامج التعاون الفني في مجال أنشطة التقييس؛ وذلك على هامش زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والمساهمة في التأكد من جودة وسلامة السلع، والحد من دخول السلع والمنتجات المقلدة والرديئة والمغشوشة لأسواق المملكة، والمساهمة في تذليل الصعوبات والعوائق الفنية للتجارة بين البلدين ودعم وتسهيل التبادل التجاري، فضلاً عن تعزيز جسور التعاون.
كما يستهدف وضع أطر للتعاون المشترك في عدة مجالات، أبرزها تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات البحثية في مجالات التقييس المختلفة، وتعزيز التنسيق والدعم المتبادل في الأنشطة الدولية والثنائية ذات العلاقة، بالإضافة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات الفنية. وفق “أخبار 24”.