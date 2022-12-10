بركلات الترجيح.. الأرجنتين تهزم هولندا بعد مباراة ماراثونية وتتأهل لنصف نهائي المونديال

حقق منتخب الأرجنتين فوزا صعبا على نظيره الهولندي، مساء اليوم الجمعة، بركلات الترجيح نتيجة 4-3، بعد اننهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، في إطار منافسات دور الـ 8 بكأس العالم 2022.
وسجل اللاعب مولينا الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 35، قبل أن يضيف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.
وأحرز فوت فورست الهدف الأول لمنتخب هولندا في الدقيقة 83، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+11، ليلجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.
وتمكن منتخب الأرجنتين من الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ليواجه نظيره الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم 2022.
تشكيل المنتخبين
ودخل الأرجنتين المباراة بتشكيل مكون من: “إميليانو مارتينيز- مولينا – كريستيان روميرو – نيكولاس أوتاميندي – ليساندرو مارتينيز – ماركوس أكونيا- دي باول – إنزو فيرنانديز – ماك اليستر- ليونيل ميسي – جوليان ألفاريز”.
ولعب منتخب هولندا بتشكيل مكون من: “نوبيرت- دومفريس – تيمبر – فان دايك – آكي – بليند- دي يونج – دي رون – جاكبو – بيرجفين- ديباي”.
أبرز أحداث المباراة
وسدد لاعب الأرجنتين دي بول من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تصطدم بدفاع هولندا، وتخرج بعيدة عن مناطق الخطورة.
وأرسل دي بول لاعب الأرجنتين عرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 13، داخل منطق جزاء هولندا، لكن الحارس حصل عليها بسهولة.
وحاول قائد الأرجنتين ليونيل ميسي استخدام سلاح التسديد عن بعد، ليطلق تصويبة في الدقيقة22 لكن كرته خرجت أعلى العارضة.
وسجل منتخب الأرجنتين الهدف الأول في الدقيقة 35 عن طريق مولينا، مستغلا تمريرة خلف الدفاع من اللاعب ليونيل ميسي.
وجاء الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 73، عن طريق اللاعب ليونيل ميسي، الذي نجح في تسديد ركلة جزاء بنجاح على يمين حارس مرمى هولندا.
وسجل منتخب هولندا هدفه الأول في الدقيقة 83، عن طريق اللاعب فوت فورست الذي استغل عرضية ليحولها لداخل الشباك. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، ليواجه نظيره الكرواتي، الذي فاز على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح.
أرقام من المباراة
وبصم ليونيل ميسي على 6 أهداف من أهداف الأرجنتين التسعة في البطولة حتى الآن. كما أنه سجل هدفه العاشر في كأس العالم ليُعادل رقم جابرييل باتستوتا.
ملخص مباراة هولندا والأرجنتين | الأرجنتين تبلغ المربع الذهبي وميسي يواصل التألق
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 9, 2022
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 9, 2022