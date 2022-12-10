ملخص مباريات المونديال 20: خروج البرازيل.. وتأهل الأرجنتين على حساب هولندا

انتهت منافسات اليوم الـ 20من مونديال قطر 2022 المُحدد له الاستمرار حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، وأقيمت مباراتين لم تخلُ من الإثارة والمتعة والغزارة التهديفية.
وشهدت مباريات أمس حالة كبيرة من الإثارة، فقد تمكن منتخب الأرجنتين من التأهل إلى ثمن نصف نهائي كأس العالم 2022، بعدما ودع المنتخب البرازيلي على حساب كرواتيا.
خروج البرازيل
خطف المنتخب الكرواتي بطاقة التأهل لدور نصف النهائي بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم بعد الفوز أمام البرازيل بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.
ولجأ الفريقان لركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي ثم لجأ المنتخبان لشوطين إضافيين نجح كل منتخب خلالهما في تسجيل هدف.
وتقدم البرازيلي نيمار لمنتخب بلاده بهدف في الدقيقة 105 قبل أن يُدرك المنتخب الكرواتي هدف التعادل في الدقيقة 116.
ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي انتهت لصالح المنتخب الكرواتي بنتيجة 4 – 2 ليخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي.
تأهل الأرجنتين
حقق منتخب الأرجنتين فوزا صعبا على نظيره الهولندي، مساء الجمعة، بركلات الترجيح نتيجة 4-3 ، بعد اننهاء وقت المباراة الأصلي والإصافي بالتعادل 2-2، في إطار منافسات دور الـ 8 بكأس العالم 2022.
وسجل اللاعب مولينا الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 35، قبل أن يضيف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة73 من ركلة جزاء. وفق “أخبار 24”.
وأحرز فوت فورست الهدف الأول لمتخب هولندا في الدقيقة 83، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+11، ليلجأ المنتخبين إلى الأشواط الإضافية، التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.
وتمكن منتخب الأرجنتين من الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ، ليواجه نظيره الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم 2022.