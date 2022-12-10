من الشرق لنيوكاسل.. 4 وديات تجهز الهلال قبل عودة دوري روشن

يستعد الهلال لاستئناف مشواره في دوري روشن للمحترفين، في سعيه نحو الحفاظ على لقبه، فيما استغل فترة التوقف لمواصلة تدريباته الاعتيادية دون التوجه لخوض معسكر خارجي نظرًا لكثرة اللاعبين المستدعين للمنتخب السعودي.
واكتفى المدير الفني للهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز، بخوض الفريق عددًا من المباريات الودية استهلها بمواجهة الشرق حيث فاز بنتيجة 4-1 قبل التعادل أمام العدالة بنتيجة 3-3 قبل أن يخسر أمام أبها بهدفين.
واختتم الهلال ودياته، الخميس 8 ديسمبر بمواجهة نيوكاسل الإنجليزي على كأس سوبر الدرعية، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022، حيث خسر الهلال بنتيجة 0-5. وفق “أخبار 24”.
وكان الهلال أنهى مبارياته قبل فترة التوقف بفوز على الطائي بعد 3 مباريات متتالية خرج منها بنقطتين فقط “تعادلين وهزيمة” حيث يحل رابعًا في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة بفارق 5 نقاط عن الشباب صاحب الصدارة.
ويستهل الهلال مبارياته في دوري روشن للمحترفين يوم الخميس المقبل “15 ديسمبر” قبل أن يواجه النصر في الديربي يوم 25 من الشهر ذاته.