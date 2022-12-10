هنا المونديال 21.. مباراتان في دور الـ 8 بكأس العالم 2022

تتواصل منافسات مونديال قطر 2022، المُحدد له الاستمرار حتى 18 ديسمبر، ويشهد اليوم (السبت) إقامة مباراتين ضمن منافسات دور الـ 8 للبطولة.
وتتواصل الندية والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام اليوم السبت الموافق 10 ديسمبر 2022، مباراتان في اليوم الـ 21 من مونديال قطر 2022.
المغرب والبرتغال
يلعب منتخب المغربي أمام نظيره البرتغالي، بمنافسات دور الـ 8 بكأس العالم 2022، و تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة، على استاد المدينة الثمامة. وفق “أخبار 24”.
إنجلترا وفرنسا
يلعب المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الفرنسي، في دور الـ 8 بكأس العالم 2022، وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب البيت.