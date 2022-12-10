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رياضة > ميسي ينتقد حكم مباراة هولندا.. ويوجه رسالة لـ” فيفا”
10/12/2022   10:09 ص

ميسي ينتقد حكم مباراة هولندا.. ويوجه رسالة لـ” فيفا”

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انتقد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي أداء حكم مباراة منتخب بلاده أمام هولندا، لافتا أنه بعض القرارات خلال اللقاء كانت غريبة.

وقال ميسي في تصريحات بعد مباراة الأرجنتين وهولندا: “كرواتيا منتخب قوي وكبير ولديه لاعبين مميزين يعرفون كيف يتناقلون الكرة قي وسط الميدان ولديهم مدرب ممتاز معهم منذ وقت طويل”.

وأضاف:” الحكم كان له بعض القرارات الغريبة.. يجب على «فيفا» مراجعة آلية إسناد مباراة كبيرة لحكم مثل هذا”.

وحقق منتخب الأرجنتين فوزا صعبا على نظيره الهولندي، مساء الجمعة، بركلات الترجيح نتيجة 4-3 ، بعد اننهاء وقت المباراة الأصلي والإصافي بالتعادل 2-2، في إطار منافسات دور الـ 8 بكأس العالم 2022. وفق “أخبار 24”.

وتمكن منتخب الأرجنتين من الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ، ليواجه نظيره الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم 2022.

ميسي ينتقد حكم مباراة هولندا.. ويوجه رسالة لـ” فيفا”

رياضة
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