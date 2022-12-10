ميسي ينتقد حكم مباراة هولندا.. ويوجه رسالة لـ” فيفا”

انتقد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي أداء حكم مباراة منتخب بلاده أمام هولندا، لافتا أنه بعض القرارات خلال اللقاء كانت غريبة.
وقال ميسي في تصريحات بعد مباراة الأرجنتين وهولندا: “كرواتيا منتخب قوي وكبير ولديه لاعبين مميزين يعرفون كيف يتناقلون الكرة قي وسط الميدان ولديهم مدرب ممتاز معهم منذ وقت طويل”.
وأضاف:” الحكم كان له بعض القرارات الغريبة.. يجب على «فيفا» مراجعة آلية إسناد مباراة كبيرة لحكم مثل هذا”.
وحقق منتخب الأرجنتين فوزا صعبا على نظيره الهولندي، مساء الجمعة، بركلات الترجيح نتيجة 4-3 ، بعد اننهاء وقت المباراة الأصلي والإصافي بالتعادل 2-2، في إطار منافسات دور الـ 8 بكأس العالم 2022. وفق “أخبار 24”.
وتمكن منتخب الأرجنتين من الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ، ليواجه نظيره الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم 2022.