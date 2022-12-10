متحدث الصحة: نشاط الانفلونزا هذا العام أقوى من السنوات الماضية.. ولابد من الوقاية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، إن نشاط الانفلونزا الموسمية خلال هذه الأيام قد يكون أقوى من المواسم السابقة.
وأوضح المتحدث أن في بث مباشر اليوم (السبت) أن الانفلونزا الموسمية قد تؤدي للوفاة، لذا لا بد من مواجهة هذا الفيروس بالطرق الوقائية، ومن أهمها أخذ لقاح الانفلونزا الموسمية إذ أنه يحمي بنسبة 80% من الأعراض الشديدة والحد من الحالات الحرجة.
وأبان أنه تم رصد أعداد متزايدة في أقسام الطوارئ بسبب الإصابة، لذا يجب على الجميع الحرص على عدم التعرض للأمطار والتيارات الباردة.
وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة في حال الإصابة بالفيروس للحد من انتقال العدوى للآخرين، وذلك من خلال ارتداء الكمامة والمحافظة على وجود مسافة كافية بينه وبين الآخرين.وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه من المهم توفير الاحتياطات الوقائية اللازمة بصفة خاصة لفئات كبار السن والنساء الحوامل والأطفال دون 5 سنوات، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.
البث المباشر للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة. https://t.co/OKWUXO1csH
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) December 10, 2022