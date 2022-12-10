أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الأسبوع الماضي أكثر من 14 ألفا من مخالفي أنظمة الإقامة والحدود والعمل.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 8.6 ألف مخالف لنظام الإقامة، و3.4 ألف لنظام أمن الحدود، وحوالي ألفي مخالف لنظام العمل، فيما تم ضبط 438 شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل، 43% منهم يمنيو الجنسية، و48% إثيوبيو الجنسية، و(9%) جنسيات أخرى.
وأشارت إلى أنه تم ضبط 117 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك 21 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وفق “أخبار 24”.
وأفادت بأن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة حوالي 46 ألف وافد مخالف، وتمت إحالة 38 ألفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وحوالي ألفي مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 12 ألف مخالف لبلدانهم.