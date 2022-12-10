تفعيل وتقوية برامج اكتشاف الإيدز في 12 منطقة بالمملكة

كشفت مصادر أن وزارة الصحة تعتزم تفعيل وتقوية برامج اكتشاف الإصابات بعدوى فيروس “الإيدز” في 12 منطقة بالمملكة.
وأبانت المصادر أن تفعيل البرامج سيتم في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والمنطقة الشرقية، بالإضافة لمناطق عسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف.
ووفقا لتصريحات سابقة لرئيس جمعية “مناعة” الاستشاري عبدالله الحقيل، يقدر عدد المصابين بالإيدز في المملكة بحوالي 10 آلاف مواطن، وأكثر من 20 ألف مقيم، وهي أعداد تعتبر قليلة بالنسبة لعدد السكان، ولا تشكل خطورة، بحسب الحقيل.وفق “أخبار 24”.