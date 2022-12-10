الرئيس الصيني يؤكد التزامه بتقديم كافة أشكال الدعم لتخفيف معاناة الشعب اليمني

التقى رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، واستعرض اللقاء مستجدات الوضع اليمني، والضغوط المطلوبة لدفع المليشيات على الرضوخ للإرادة الشعبية والقرارات الدولية.
وأكد الرئيس الصيني، خلال اللقاء الذي تم أمس، موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، مؤكدًا التزام الحكومة الصينية بتقديم كافة أشكال الدعم لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وتعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات.
من جهته، أعرب رشاد العليمي عن تقديره للموقف الصيني إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وأشاد بمبادرة الصين لتعزيز التعاون المثمر مع بلاده وكافة الدول العربية، خصوصًا في إطار مبادرة “الحزام والطريق”.
وفق “أخبار 24”.