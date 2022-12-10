مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة وانخفاض الإصابات الجديدة واستقرار الوفيات

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (السبت)، ارتفاع الحالات الحرجة، واستقرار الوفيات، وانخفاض الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 36 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 17 حالة عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 826153 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاَ، إذ سجلت 35 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 813573 حالة.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الحالات الحرجة، بتسجيل دخول 5 حالات جديدة إلى العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 37 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى استقرار في الوفيات بتسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9482 حالة وفاة.