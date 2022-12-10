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جديد المحليات > شاهد.. رئيس مجلس السيادة السوداني يؤدي مناسك العمرة
10/12/2022   2:50 م

شاهد.. رئيس مجلس السيادة السوداني يؤدي مناسك العمرة

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أدى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان صباح اليوم (السبت) مناسك العمرة.

واستقبل البرهان لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

وكان رئيس مجلس السيادة قد غادر الرياض إلى جدة، بعد مشاركته في “القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية”.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. رئيس مجلس السيادة السوداني يؤدي مناسك العمرة

جديد المحليات
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