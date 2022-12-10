شاهد.. رئيس مجلس السيادة السوداني يؤدي مناسك العمرة

أدى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان صباح اليوم (السبت) مناسك العمرة.
واستقبل البرهان لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
وكان رئيس مجلس السيادة قد غادر الرياض إلى جدة، بعد مشاركته في “القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية”.
فيديو | رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يؤدي مناسك العمرة#الإخبارية pic.twitter.com/CEisRjpQaR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 10, 2022
وفق “أخبار 24”.