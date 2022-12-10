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جديد المحليات > دراسة تفسر زيادة حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا خلال الشتاء
10/12/2022   8:44 م

دراسة تفسر زيادة حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا خلال الشتاء

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تمكنت دراسة أمريكية حديثة؛ للتوصل إلى معرفة أسباب ازدياد الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وكورونا خلال فصل الشتاء.

وأوضحت الدراسة التي أجريت في الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، أن الهواء البارد يؤثر على استجابة الأنف المناعية.

وأضافت إلى أن تدني الحرارة في الأنف 5 درجات مئوية، يقتل 50% من الخلايا المقاومة للفيروسات والبكتيريا بالخياشيم.

وأشارت إلى أن الهواء البارد مرتبط بزيادة العدوى الفيروسية؛ كون الجسم يكون قد فقد نصف مناعته من الانخفاض البسيط بدرجة الحرارة؛ الأمر الذي من شأنه تقليل قدرة الجهاز المناعي على محاربة التهابات الجهاز التنفسي بمقدار النصف. وفق “أخبار 24”.

وذكرت الدراسة أن الحفاظ على بيئة أكثر دفئاً في الأنف، قد يعزز آلية الدفاع المناعي بشكل فطري.

دراسة تفسر زيادة حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا خلال الشتاء

جديد المحليات
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