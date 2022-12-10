بالفيديو والصور.. المغرب يكتب التاريخ.. ويصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم

خطف المنتخب المغربي بطاقة التأهل لدور نصف النهائي من النسخة الحالية من كأس العالم قطر 2022 بعد فوز صعب بهدف أمام نظيره البرتغالي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (السبت) ضمن منافسات دور ربع النهائي.
وتقدم المنتخب المغربي بهدف بعد مرور (42) دقيقة عن طريق لاعبه يوسف النصيري.
وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وأفريقي في التاريخ يصل لدور نصف نهائي كأس العالم.
وبدأ منتخب البرتغال المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: ديوجو كوستا.
خط الدفاع: ديوجو دالوت، بيبي، روبن دياز، رافائيل جيريرو.
خط الوسط: روبن نيفيز، برونو فيرنانديز، برناردو سيلفا.
خط الهجوم: أوتافيو، جواو فيليكس، جونزالو راموس.
وجاء التشكيل الأساسي للمنتخب المغربي كالتالي: ياسين بونو، أشرف حكيمي، سفيان أمرابط، غانم سايس، حكيم زياش، عز الدين أوناحي، سليم أملاح، سفيان بوفال، جواد ياميق، يوسف النصيري ويحيى عطية الله.
وجاءت دكة احتياط المنتخب المغربي كالتالي: يحيى جبران، عبد الرزاق حمد الله، أنس زروري، عبد الحميد الصابيري، منير المحمدي، إلياس شاعير، زكرياء بوخلال، عبد الصمد الزلزولي، أشرف داري، وليد شديرة، أحمد رضا تكناوتي، بلال الخنوس وبدر بانون.
ملخص بأبرز أحداث المباراة:
بدأ الشوط الأول بضغط من قِبل لاعبي البرتغال فسدد لاعبه جواو فيليكس كرة تصدى لها حارس المرمى ياسين بونو في الدقيقة (3).
وردّ المنتخب المغربي بكرة ركنية في الدقيقة (6) حولها لاعبه يوسف النصيري أعلى المرمى.
وأرسل لاعب منتخب البرتغال جيرو كرة عرضية في الدقيقة (16) ولكنها لم تجد من يُقابلها.
وسدد لاعب منتخب المغرب حكيم زياش كرة في الدقيقة (18) مرت بعيدة عن مرمى حارس البرتغال.
وحصل منتخب المغرب على ركنية نفذها حكيم زياش في الدقيقة (22) ولكن أبعدها الدفاع لركنية أخرى نُفذت وأبعدها الدفاع البرتغالي.
وتوقف اللعب في الدقيقة (24) بعدما اصطدم لاعب البرتغال برونو فرنانديز بحارس مرمى المغرب ياسين بونو.
وحصل المنتخب المغربي على ركلة حرة مباشرة نفذها لاعبه حكيم زياش ولكن حولها يوسف النصيري برأسه بعيداً عن المرمى.
وسدد لاعب منتخب البرتغال جواو فليكس كرة قوية مرت أعلى المرمى بالدقيقة (31).
وردّ لاعب منتخب المغرب بوفال بتسديدة من خارج منطقة جزاء البرتغال ولكنها وصلت في يد حارس مرمى البرتغال في الدقيقة (36).
وواصل المنتخب المغربي الخطورة بكرة عرضية أرسلها لاعبه يحيى عطية الله حولها زميله سليم أملاح بتسديدة أعلى مرمى منتخب البرتغال في الدقيقة (37).
وعاد لاعب منتخب المغرب بوفال للتسديد مجددًا في الدقيقة (38) ولكن تصدى لها حارس مرمى البرتغال.
وردّ لاعب منتخب البرتغال جواجو فليكس بتسديدة قوية في الدقيقة (39) ولكن تصدى لها حارس المرمى ياسين بونو.
وسجل المنتخب المغربي الهدف الأول في الدقيقة (42) بعدما أرسل لاعبه يحيى عطية الله كرة عرضية حولها زميله يوسف النصيري برأسه في شباك حارس مرمى البرتغال الذي تقدم دون أن يتعامل جيدًا مع الكرة.
وكاد منتخب البرتغال يتعادل سريعًا ولكن تسديدة برونو هيرنانديز ارتطمت بالعارضة في الدقيقة (45).
وكاد يُعزز لاعب المنتخب المغربي يحيى عطية الله النتيجة بهدف ثانٍ بالدقيقة (45+2) ولكن تسديدته مرت بعيدة عن المرمى. وفق “أخبار 24”.
وتصدى حارس مرمى المنتخب البرتغالي في الدقيقة (49) لتسديدة قوية من حكيم زياش.
ودفع المدير الفني للمنتخب البرتغالي في الدقيقة (51) باللاعب كريستيانو رونالدو بدلاً من روبين نافاس وباللاعب جواو كانسيلو بدلاً من رافاييل جيريرو .
وأرسل لاعب منتخب البرتغال دالوت كرة عرضية في الدقيقة (55) تصدى لها حارس المغرب ياسين بونو.
وأجرى المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي تبديلًا اضطراريًا في الدقيقة (57) باللاعب أشرف داري بدلاً من رومان سايس الذي تعرض للإصابة.
وشهدت الدقيقة (58) كرة خطرة للمنتخب البرتغالي برأسية من جونزالو راموس ولكنها مرت أعلى مرمى المنتخب المغربي.
وسدد لاعب منتخب البرتغال برونو كرة قوية في الدقيقة (63) مرت أعلى مرمى منتخب المغرب.
وتصدى حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو لتسديدة قوية من جواو فليكس في الدقيقة (83) حولها لركنية.
وتصدى حارس مرمى المغرب في الدقيقة (90+1) لتسديدة خطرة من داخل منطقة الجزاء من لاعب البرتغال كريستيانو رونالدو.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2022