لدعم صناعة الترفيه والسياحة.. “الاستثمار” تطلق نسخة جديدة من “كاتاليز السعودية”

تنظم وزارة الاستثمار نسخة جديدة من فعاليات كاتاليز السعودية التي تهدف لعرض فرص الاستثمار في قطاعات الترفيه والألعاب والضيافة في المملكة على المستثمرين العالميين، وذلك في الفترة ما بين 9 إلى 11 ديسمبر.
وتركز النسخة الحالية على دعم مستقبل صناعة الترفيه في المملكة؛ حيث يناقش ضيوف الفعالية الفرص المتاحة في مجموعة من القطاعات ذات الصلة بصناعة الترفيه مثل الألعاب والإعلام والموسيقى والرياضة، والتصميم، والسياحة، والضيافة.
ويهدف برنامج كاتاليز السعودية إلى ربط القادة الحكوميين وشركات الابتكار الناشئة والمستثمرين والمؤسسات والشركات العائلية الرائدة لدعم نمو الشركات الناشئة وريادة الأعمال؛ وتوفير بيئة محفزة لممارسة أعمالها في المملكة من خلال ربطها بالتمويل العالمي والخبرة وشبكات الاستثمار السياحي والترفيهي. وفق “أخبار 24”.
وكانت الفعالية قد انطلقت في مدينة العلا أمس الجمعة؛ وتتواصل فعالياتها حتى يوم غد الأحد في الرياض؛ حيث يجتمع رواد الأعمال والمستثمرون العالميون من قطاع الترفيه، لحضور الحدث الذي يهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار الجريء والاستثمار الخاص وغيرها.