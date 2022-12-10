أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل افتتاح جامعة اليمامة بالخبر الأحد المقبل

يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الأحد المقبل، حفل افتتاح جامعة اليمامة – الخبر، وذلك في مقر الجامعة الجديد في الخبر.
وقال رئيس مجلس أمناء الجامعة، الأستاذ خالد الخضير، إن رعاية أمير المنطقة الشرقية للحفل تعكس اهتمامه بالتعليم وحرصه على دعم الجامعات في المنطقة بما يتوافق مع تطلعات القيادة الحكيمة.
وتعد جامعة اليمامة، التي انطلقت من الرياض عام 2004، إحدى مؤسسات التعليم العالي الأهلي الرائدة في تأهيل الشباب والشابات ورفد سوق العمل بالكفاءات القادرة على تحقيق أهداف التنمية وبناء اقتصاد المستقبل ومستهدفات رؤية 2030.
وتضم الجامعة كليات إدارة الأعمال، والهندسة والعمارة والقانون، إضافة إلى برامج الماجستير والماجستير التنفيذي.
وفق “أخبار 24”.