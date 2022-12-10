وزير الرياضة يوجه رسالة لمنتخب المغرب بعد التأهل لنصف نهائي المونديال

حرص وزير الرياضة عبد العزيز بن تركي الفيصل على توجيه رسالة للمنتخب المغربي عقب التأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022.
وكتب الفيصل عبر حسابه على “تويتر”: ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق، وللكرة العربية، هذا الإنجاز التاريخي بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم “.
وخطف المنتخب البرتغالي بطاقة التأهل لدور نصف النهائي من النسخة الحالية من كأس العالم قطر 2022 بعد فوز صعب بهدف أمام نظيره البرتغالي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (السبت)ضمن منافسات دور ربع النهائي. وفق “أخبار 24”.
وتقدم المنتخب المغربي بهدف بعد مرور (42) دقيقة عن طريق لاعبه يوسف النصيري.
وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي في التاريخ يصل لدور نصف نهائي كأس العالم.