“موسيماني” يستبعد هذا اللاعب من مباراة “الأهلي” المُقبلة

أفادت مصادر بأن المدير الفني الجنوب أفريقي لفريق الأهلي، بيتسو موسيماني، قد قرر استبعاد المهاجم الجامايكي لويس جرابان عن مواجهة فريقه أمام العين ضمن منافسات دوري يلو.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن قرار موسيماني يأتي بسبب غياب اللاعب عن التدريبات خلال الأيام الماضية وبالتبعية عدم مشاركته في المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال فترة التوقف.
يُذكر أن رابطة دوري الدرجة الأولى قد أجّلت عددًا من مباريات الأهلي؛ لمشاركة هيثم عسيري ومحمد الربيعي، لاعبَي الفريق، مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم قطر 2022.