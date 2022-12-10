نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالفيديو.. المغربي “النصيري” يعادل الدوسري والجابر في سباق هدافي العرب بالمونديال
10/12/2022   8:43 م

بالفيديو.. المغربي “النصيري” يعادل الدوسري والجابر في سباق هدافي العرب بالمونديال

+ = -
599

نجح لاعب المنتخب المغربي يوسف النصيري في معادلة 3 لاعبين في سباق هدافي العرب في نهائيات كأس العالم.

وبات النصيري يملك 3 أهداف في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، ليعادل الرقم المسجل باسم الثنائي سالم الدوسري وسامي الجابر.

وسجل الهدف الثالث للنصيري بنهائيات كأس العالم في مباراة البرتغال، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2022.

وأصبح النصيري صاحب أول هدف لمنتخب عربي في ربع نهائي كأس العالم، ورابع الهدافين العرب في تاريخ كأس العالم متساوياً مع سامي الجابر وسالم الدوسري ووهبي الخزري (3 أهداف). وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. المغربي “النصيري” يعادل الدوسري والجابر في سباق هدافي العرب بالمونديال

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885240678.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.