بالفيديو.. المغربي “النصيري” يعادل الدوسري والجابر في سباق هدافي العرب بالمونديال

نجح لاعب المنتخب المغربي يوسف النصيري في معادلة 3 لاعبين في سباق هدافي العرب في نهائيات كأس العالم.
وبات النصيري يملك 3 أهداف في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، ليعادل الرقم المسجل باسم الثنائي سالم الدوسري وسامي الجابر.
وسجل الهدف الثالث للنصيري بنهائيات كأس العالم في مباراة البرتغال، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2022.
وأصبح النصيري صاحب أول هدف لمنتخب عربي في ربع نهائي كأس العالم، ورابع الهدافين العرب في تاريخ كأس العالم متساوياً مع سامي الجابر وسالم الدوسري ووهبي الخزري (3 أهداف). وفق “أخبار 24”.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2022