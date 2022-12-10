كريستيانو رونالدو يغادر الملعب باكيًا بعد توديع كأس العالم على يد المغرب

غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ملعب المباراة باكيًا بعد هزيمة منتخب بلاده على يد المنتخب المغربي الذى صعد إلى الدور نصف نهائى بمونديال قطر 2022.
وخطف المنتخب المغربي بطاقة التأهل لدور نصف النهائي من النسخة الحالية من كأس العالم قطر 2022 بعد فوز صعب بهدف أمام نظيره البرتغالي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (السبت)ضمن منافسات دور ربع النهائي.
وتقدم المنتخب المغربي بهدف بعد مرور (42) دقيقة عن طريق لاعبه يوسف النصيري.
وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي في التاريخ يصل لدور نصف نهائي كأس العالم.
وفق “أخبار 24”.