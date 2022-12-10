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رياضة > بالفيديو.. لفتة رائعة من رينارد تجاه طفل من ذوي الهمم في مباراة المغرب والبرتغال
10/12/2022   8:43 م

بالفيديو.. لفتة رائعة من رينارد تجاه طفل من ذوي الهمم في مباراة المغرب والبرتغال

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حرص المدير الفني للمنتخب الوطني، الفرنسي هيرفي رينارد، على التواجد في مباراة البرتغال والمغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وتواجد هيرفي رينارد في المدرجات بجانب أحد الأطفال من ذوي الهمم، ليلتقط معه الصور التذكارية.

وكان الشوط الأول لمواجهة البرتغال والمغرب، قد انتهى لصالح أسود الأطلس بنتيجة هدف دون رد سجله يوسف النصيري.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. لفتة رائعة من رينارد تجاه طفل من ذوي الهمم في مباراة المغرب والبرتغال

رياضة
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