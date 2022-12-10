بالفيديو.. لفتة رائعة من رينارد تجاه طفل من ذوي الهمم في مباراة المغرب والبرتغال

حرص المدير الفني للمنتخب الوطني، الفرنسي هيرفي رينارد، على التواجد في مباراة البرتغال والمغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022.
وتواجد هيرفي رينارد في المدرجات بجانب أحد الأطفال من ذوي الهمم، ليلتقط معه الصور التذكارية.
وكان الشوط الأول لمواجهة البرتغال والمغرب، قد انتهى لصالح أسود الأطلس بنتيجة هدف دون رد سجله يوسف النصيري.
لقطة جميلة بين #رينارد مدرب منتخب #السعودية و أحد الأطفال من ذوي الهمم #كأس_العالم_FIFA #قطر2022
#قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup#DimaMaghrib #TeamMorocco#VesteABandeira #AtlasLions pic.twitter.com/iJO6ZnS5Jd
— قنوات الكأس (@alkasschannel) December 10, 2022
وفق “أخبار 24”.