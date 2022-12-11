طقس اليوم.. أمطار رعدية وسيول على مكة وضباب على أجزاء من الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة وجازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.
وأضاف أن الفرصة مهيأة مساءً لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزاءها الساحلية.
كما توقع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض وحائل والجوف والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (29 درجة مكة المكرمة وجدة، و26 درجة بالمدينة المنورة، و18 درجة بالرياض، و22 درجة في الدمام، و19 درجة في أبها).