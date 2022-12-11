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جديد المحليات > ولي العهد يبحث مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية
11/12/2022   7:13 ص

ولي العهد يبحث مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يوسف المنفى، لاستعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وبحث آفاق التعاون بين البلدين وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ليبيا عبدالعزيز المطر. وفق “أخبار 24”.

فيما حضر من الجانب الليبي، محافظ بنك ليبيا المركزي الصديق الكبير، ومستشار المجلس الرئاسي خالد كعيم، والقائم بالأعمال بسفارة ليبيا لدى المملكة فاتح بشينه.

ولي العهد يبحث مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية

جديد المحليات
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