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جديد المحليات > ولي العهد يستقبل رؤساء جيبوتي وجزر القمر والصومال ويستعرض معهم العلاقات الثنائية
11/12/2022   7:13 ص

ولي العهد يستقبل رؤساء جيبوتي وجزر القمر والصومال ويستعرض معهم العلاقات الثنائية

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض، أمس (السبت)، رئيس جمهورية جيبوتي الرئيس إسماعيل عمر جيله.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها.

وحضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، وعدد من المسؤولين، فيما حضر من الجانب الجيبوتي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمود يوسف، وسفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء بامخرمة.

كما استقبل الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية القمر المتحدة الرئيس عثمان غزالي، حيث جرى استعراض فرص التعاون الثنائي بين البلدين.

في السياق نفسه، استقبل ولي العهد في الرياض رئيس جمهورية الصومال الفدرالية حسن الشيخ محمود.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات.

ولي العهد يستقبل رئيس جيبوتي ويستعرضان العلاقات الثنائية

ولي العهد يستقبل رئيسي جيبوتي وجزر القمر ويستعرض معهما العلاقات الثنائية

ولي العهد يستعرض مع رئيس الصومال أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين

وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يستقبل رؤساء جيبوتي وجزر القمر والصومال ويستعرض معهم العلاقات الثنائية

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