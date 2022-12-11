ولي العهد يستقبل رؤساء جيبوتي وجزر القمر والصومال ويستعرض معهم العلاقات الثنائية

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض، أمس (السبت)، رئيس جمهورية جيبوتي الرئيس إسماعيل عمر جيله.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها.
وحضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، وعدد من المسؤولين، فيما حضر من الجانب الجيبوتي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمود يوسف، وسفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء بامخرمة.
كما استقبل الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية القمر المتحدة الرئيس عثمان غزالي، حيث جرى استعراض فرص التعاون الثنائي بين البلدين.
في السياق نفسه، استقبل ولي العهد في الرياض رئيس جمهورية الصومال الفدرالية حسن الشيخ محمود.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات.
#ولي_العهد يستقبل رئيس جمهورية #جيبوتي ويستعرضان العلاقات الثنائيةhttps://t.co/WpediXHJtx pic.twitter.com/10m9AfBY4b
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 10, 2022
#فيديو | سمو #ولي_العهد يستقبل فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة ويستعرضان فرص التعاون الثنائي بين البلدين.#واس pic.twitter.com/Iplwx4WRR2
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 10, 2022
#فيديو | سمو #ولي_العهد يستقبل فخامة رئيس جمهورية الصومال الفدرالية، ويستعرضان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات.#واس pic.twitter.com/Ccpm13w7mE
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 10, 2022
وفق “أخبار 24”.