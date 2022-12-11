“حساب المواطن”: يجب الإفصاح عن دخل العقارات المؤجرة بمصادر الدخل

رد برنامج حساب المواطن، على استفسار بشأن مدى إلزام المُستفيد بإضافة الدخل العائد من العقارات المؤجرة بعقود إيجار ضمن مصادر الدخل التي يجب الإفصاح عنها.
وأوضح البرنامج، أنه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها من خلال تبويب (الإفصاح عن الدخل) بحساب المستفيد.
ولفت إلى أن عملية الإفصاح تتم عبر اختيار التبويب، ثم الضغط على “إضافة دخل”، واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)، وتحديد مصدر الدخل (العوائد العقارية )، ثم إضافة الدخل الشهري والضغط على “إضافة” ثم “حفظ”. وفق “أخبار 24”.