ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الرياض رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد ولي العهد حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وعلى استمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة وفرنسا للشعب اللبناني.
وعبّر رئيس الوزراء اللبناني عن الشكر والتقدير الدائم لمواقف المملكة التاريخية تجاه لبنان والدور الأساسي للمملكة في إرساء المصالحة اللبنانية وتكريس مرحلة السلام بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني في مؤتمر الطائف. وفق “أخبار 24”.
وشدد على التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة إلى المملكة وكل الدول العربية لا سيما منها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تم التأكيد خلال الاستقبال على أهمية انتخاب رئيس للبنان وتنفيذ الإصلاحات التي يتطلع لها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.