بالفيديو والصور.. فرنسا تطيح بإنجلترا وتضرب موعدًا مع المغرب في نصف نهائي كأس العالم

حقق منتخب قرنسا فوزا غاليا على نظيره الإنجليزي،مساء أمس السبت، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات ربع نهائي كأس العالم 2022.
وجاء تشكيل إنجلترا على النحو التالي:
“بيكفورد، لوك شو، ستونز، ماجواير، ووكر، هندرسون، ديكلان رايس، بيلينجهام، بوكايو ساكا، هاري كين، فيل فودين”.
ولعب منتخب فرنسا بتشكيل مكون من:
“هوجو لوريس، ثيو هيرنانديز، فاران، دايوت أوباميكانو، جول كوندي، أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، أنطوان جريزمان، أوليفيه جيرو”.
وفي الدقيقة 11، أرسلت عرضية من الجانب الأيمن حولها عثمان ديمبيلي برأسه في اتجاه مرمى إنجلترا، لكنها استقرت في يد الحارس.
وسجل اللاعب تشواميني الهدف الأول لمنتخب فرنسا في الدقيقة 17، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس إنجلترا في التصدي لها.
واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لإنجلترا في الدقيقة 18، تقدم لوك شو لتسديدها، لكن حارس فرنسا هوجو لوريس تصدى لها ببراعة.
وسدد هاري كين تصويبة صاروخية في الدقيقة 29، لكن الحارس لوريس تصدى لها وأبعدها عن مرمى فرنسا لركلة ركنية.
وفي الدقيقة 47 سدد بلينجهام صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس تصدى لها وحولها لركلة ركنية.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح منتخب إنجلترا في الدقيقة 52 بعد سقوط ساكا داخل منطقة جزاء فرنسا.
وتقدم هاري كين لتنفيذ ركلة الجزاء وسددها بنجاح على يسار الحارس لوريس ليعلن عن هدف التعادل لمنتخب إنجلترا.
ونفذ اللاعب هيندرسون، ركلة حرة في الدقيقة 70 وأرسلها لداخل منطقة جزاء فرنسا، ليحولها ماجواير برأسه لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن للحارس لوريس.
وأهدر ساكا هدفًا محققًا لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 72، بعد عرضية أرضية، لكنه فشل في ترجمتها لهدف لداخل الشباك.
وتصدى الحارس بيكفورد لهدف محقق لمنتخب فرنسا في الدقيقة 77 بعد تسديدة من اللاعب جيرو.
وأحرز جيرو الهدف الثاني لمنتخب فرنسا في الدقيقة 78، بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق جريزمان حولها جيرو برأسه لداخل الشباك. وفق “أخبار 24”.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح إنجلترا في الدقيقة 82، وتقدم اللاعب هاري كين ليهدر فرصة التعادل لمنتخب بلاده بعدما سدد الكرة أعلى العارضة.
وبتلك النتيجة، تأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 ليواجه نظيره المغربي الذي تخطى عقبة البرتغال بهدف دون رد.
تصويبة صاروخية من متوسط ميدان ريال مدريد أوريلين تشواميني (1-صفر) تسكن شباك إنكلترا.
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #انكلترا_فرنسا#Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Kuv7sNh47D
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2022
هاري كاين يعدّل الكفّة (1-1)
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GQBz
📱 https://t.co/alkogGuf3u#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #انكلترا_فرنسا#Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FTlR6SjBn5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2022
جيرو الذي اقترب منذ دقائق من شباك بيكفورد، تمكن بعدها مهاجم ميلان من تسجيل الهدف الثاني (2-1)
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8XTDz
📱 https://t.co/alkogGLi5u#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #انكلترا_فرنسا#Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vW33Ef26DG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2022