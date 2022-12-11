في اليوم العالمي.. المملكة تكشف جهودها لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد

نظمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في “نادي نزاهة”، وبمشاركة الأندية الطلابية، العديد من الندوات وورش العمل والدورات التأهيلية والعروض المسرحية والمعارض الفنية؛ بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمبر من كل عام.
يأتي ذلك في ظل سعي الجامعة، لتنفيذ سلسلة البرامج التثقيفية بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ تعزيزًا لقيم الأداء المهني لمكافحة الفساد، من خلال استراتيجية تشمل جميع قطاعات الجامعة.
وأوضحت رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم؛ بأن مشاركة الجامعة في اليوم الدولي، لمكافحة الفساد يعدّ فرصة لبث المزيد من الوعي والتثقيف، في إطار مشاركة الجامعة قطاعات متعددة في المجتمع، وفي مقدمتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ويأتي تنظيم “نزاهة”، مؤخراً للمنتدى السنوي 11، خلال العام الجاري، بعنوان “إدارة مخاطر الفساد في القطاع العام: التجارب، والتحديات، والحلول”؛ في إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات. وفق “أخبار 24”.
ويركز الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، على التوعية بمخاطره على المجتمعات، وتعاون الجميع محلياً ودولياً للتغلب عليه والحد من أخطاره؛ حيث أولت المملكة أهميةً كبرى لتعزيز قيم النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد؛ للقضاء على الفساد وحماية المكتسبات الوطنية؛ لتكون في مقدمة الدول بمكافحة الفساد وأقل نسب فساد في العالم.