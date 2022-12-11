“حساب المواطن” يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر

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أعلن برنامج “حساب المواطن”، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر الجاري في حسابات المُستفيدين المكتملة طلباتهم.
وذكر البرنامج، أن عمليات إيداع الدفعة الـ 61 من الدعم في حسابات المستفيدين سوف تستمر حتى نهاية اليوم (الأحد).
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