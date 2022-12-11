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جديد المحليات > “حساب المواطن” يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر
11/12/2022   7:13 ص

“حساب المواطن” يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر

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أعلن برنامج “حساب المواطن”، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر الجاري في حسابات المُستفيدين المكتملة طلباتهم.

وذكر البرنامج، أن عمليات إيداع الدفعة الـ 61 من الدعم في حسابات المستفيدين سوف تستمر حتى نهاية اليوم (الأحد).

“حساب المواطن” يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر

جديد المحليات
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