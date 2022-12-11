نيابةً عن خادم الحرمين.. الأمير خالد الفيصل يفتتح أعمال المؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع

افتتح أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل المؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل.
ويشارك في المؤتمر، وزارة التعليم، وأرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، وشركة نيوم، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والهيئة الملكية لمحافظة العلا.
وقالت الأمينة العامة لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع، إن المنصة العالمية للموهبة، التي سيتم إطلاقها خلال المؤتمر ستكون على أعلى مستوى؛ وذلك نتيجة تشارك أفضل العقول العالمية في بنائها.
وأشارت إلى أن ما يربط بين جميع المشاركين في المؤتمر هو دافعهم وشغفهم وعطشهم للمعرفة، مؤكدةً دور المملكة وريادتها العالمية في تنمية المواهب والأداء المتفوق وتمكين الموهبة والإبداع.
وكرّم أمير مكة شركاء “موهبة” الاستراتيجيين في المؤتمر، والتقت اللجنة العلمية المشاركين؛ لتحديد أهداف جلسات الآيدياثون، وطريقة عملها ووصف مراحلها التسعة، وجلسات التحدي، وآلية التحكيم لاختيار الأفكار المتميزة، وتحفيز الجميع على أهمية المشاركة والتفاعل وإبراز الفائدة من هذه المنصة.
وفي السياق ذاته، وقّعت وزارة الثقافة، مذكرة تفاهُم مع “موهبة”؛ لتحديد إطار عمل مشترك للتعاون والمواءمة، والاستفادة من مبادرات المؤسسة وخدماتها وخبراتها في اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية.
وتضمنت المذكرة مجالات للتعاون، أهمها العمل على تصميم آليات الترشيح والتقديم لاكتشاف المواهب الثقافية وبناء أدوات ومعايير القياس والتقييم لاكتشاف الموهوبين، وتصميم نموذج لرعاية المواهب الثقافية، وتدريب المعلمين على مسارَي الرعاية والاكتشاف.
كما تضمنت المذكرة، التعاون في تفعيل نموذج الرعاية وتطوير محتوى البرامج الإثرائية لصقل المواهب المكتشفة، فضلاً عن تضمين المسارات الثقافية، وتقديم مِنَح وبعثات للطلبة الموهوبين في المجالات الثقافية وتصميم برامج الإرشاد المصاحبة لها.
وفق “أخبار 24”.