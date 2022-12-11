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جديد المحليات > مطار الملك خالد: انتقال مشغلي خطوط الطيران الأجنبية للرحلات الدولية من صالة 1 إلى 2
11/12/2022   7:14 ص

مطار الملك خالد: انتقال مشغلي خطوط الطيران الأجنبية للرحلات الدولية من صالة 1 إلى 2

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أعلن مطار الملك خالد الدولي، أمس (السبت)، عن انتقال مشغلي خطوط الطيران الأجنبية للرحلات الدولية من الصالة 1 إلى الصالة 2 وذلك ابتداءً من يوم الإثنين المقبل الساعة 12 ظهراً.

كما أعلن المطار في وقت سابق عن انتقال مشغلي خطوط الطيران للرحلات الدولية من الصالة 2 إلى الصالتين 3 و4 حسب عدة مراحل.

وأشار إلى أنه ابتداءً من 4 ديسمبر الساعة الواحدة ظهراً سيتم نقل رحلات الخطوط السعودية التالية: (أبو ظبي – البحرين – بيروت – عمان – الكويت)، إلى صالة 4، ومن يوم 5 ديسمبر ستنقل رحلات (دبي – القاهرة – شرم الشيخ – برج العرب) إلى الصالة 4، كما سيتم نقل جميع الرحلات الدولية يوم 6 ديسمبر إلى الصالة 4.وفق “أخبار 24”.

مطار الملك خالد: انتقال مشغلي خطوط الطيران الأجنبية للرحلات الدولية من صالة 1 إلى 2

جديد المحليات
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