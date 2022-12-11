كين يعادل رقم روني القياسي بتسجيل 53 هدفاً مع إنجلترا

نجح هاري كين في معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف مع منتخب إنجلترا بالتسجيل في شباك فرنسا في دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم، اليوم السبت، ليصل إلى 53 هدفاً وهو نفس رصيد وين روني.
وهز كين شباك فرنسا من ركلة جزاء ليسجل هدفه الثاني في البطولة الجارية في قطر. وأصبحت نتيجة المباراة 1-1، قبل نجاح فرنسا في التقدم مرة أخرى عن طريق جيرو.
وفشل هاري كين في إدراك التعادل مرة أخرى، بعدما لاحت له ضربة جزاء ثانية لكنه صوبها فوق مرمى الحارس الفرنسي هوجو لوريس؛ ليفوت على نفسه التفوق على رواني. وفق “أخبار 24”.