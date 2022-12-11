نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > كين يعادل رقم روني القياسي بتسجيل 53 هدفاً مع إنجلترا
11/12/2022   7:12 ص

كين يعادل رقم روني القياسي بتسجيل 53 هدفاً مع إنجلترا

+ = -
443

نجح هاري كين في معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف مع منتخب إنجلترا بالتسجيل في شباك فرنسا في دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم، اليوم السبت، ليصل إلى 53 هدفاً وهو نفس رصيد وين روني.

وهز كين شباك فرنسا من ركلة جزاء ليسجل هدفه الثاني في البطولة الجارية في قطر. وأصبحت نتيجة المباراة 1-1، قبل نجاح فرنسا في التقدم مرة أخرى عن طريق جيرو.

وفشل هاري كين في إدراك التعادل مرة أخرى، بعدما لاحت له ضربة جزاء ثانية لكنه صوبها فوق مرمى الحارس الفرنسي هوجو لوريس؛ ليفوت على نفسه التفوق على رواني. وفق “أخبار 24”.

كين يعادل رقم روني القياسي بتسجيل 53 هدفاً مع إنجلترا

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885240725.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.