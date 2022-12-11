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جديد المحليات > الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من 2022 بنسبة 8.8%
11/12/2022   1:46 م

الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من 2022 بنسبة 8.8%

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قالت الهيئة العامة للإحصاء، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022؛ حقق ارتفاعاً بنسبة 8.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021.

وأوضحت الإحصاء أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثالث أظهر أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثالث نمواً إيجابياً بنسبة 14.2% مقارنةً بذات الفترة من العام السابق.

وأبانت أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من العام الحالي حقق نمواً إيجابياً بنسبة 6.0% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.

وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق ارتفاعاً خلال الربع الثالث بنسبة 2.1% مقارنة بالربع الثاني من 2022.   وفق “أخبار 24”.

الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من 2022 بنسبة 8.8%

جديد المحليات
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