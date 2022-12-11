مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات والإصابات الجديدة

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، ارتفاع الحالات الحرجة، والوفيات، والإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 38 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره حالتان عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 826191 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً، إذ سجلت 46 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 813619 حالة.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الحالات الحرجة، بتسجيل دخول 3 حالات جديدة إلى العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 40 حالة.
وأشارت إلى ارتفاع في الوفيات بتسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9484 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.