“الحقيل”: برامج الإسكان خدمت 1.4 مليون أسرة.. وسنضخ 300 ألف وحدة نصفها بالرياض

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن برامج الإسكان خدمت 1.4 مليون أسرة، لافتا إلى أن نسب التملك تسير وفق ما هو مخطط لها.
وقال خلال جلسة حوارية بملتقى الميزانية 2023، إنه سيتم ضخ 300 ألف وحدة سكنية 50% منها في مدينة الرياض.
وأكد أن القيادة دعمت برامج وزارة الإسكان في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في أسعار الأراضي، حيث سيتم ضخ أكثر من 300 ألف وحدة على أغلب مدن المملكة.
وحول الخدمات التي تقدمها الوزارة، أكد الحقيل أن أكثر من 94% من الخدمات البلدية تقدم اليوم إلكترونياً؛ وذلك بهدف تحسين الإجراءات.
وأفاد بأن الوزارة لديها 3 مؤشرات رئيسة تتمثل في خدمة السكان وتحسين المظهر والتملك.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق مشروع “البلدية الذكية” والذي يهدف لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف عن رصد ميزانية وعمل دراسات هيكلية لأغلب المناطق لتقليل المساكن الموجودة في الأودية ونزع ملكياتها.
من جانبه، أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن ميزانية 2023 تضمنت استكمال عددا من المشاريع الصحية التي شهدت تحديات خلال السنوات الماضية.
وقال خلال جلسة حوارية بملتقى الميزانية، أن عام 2022 شهد نقلة نوعية وتاريخية بصدور الموافقة على تأسيس الشركة القابضة لتقديم الخدمات الصحية عن طريق التجمعات، مؤكدا أن الوزارة ستستمر العام المقبل في إنشاء مستشفيات جديدة. وفق “أخبار 24”.
وبشأن نتائج الفحص المبكر لسرطان الثدي خلال 2022، وصفها بـ”المبهرة”، مؤكدا أنه تم الوصول إلى نسبة 70% من الاكتشاف المبكر مقارنة بنسبة 40% في السنوات الماضية.