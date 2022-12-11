وزير النقل: موانئ المملكة شهدت نقلة نوعية.. وميناء الملك عبدالله الأول عالميا في كفاءة نقل الحاويات

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، أن كفاءة موانئ المملكة في نقل الحاويات شهدت نقلة نوعية كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال إن المملكة بلد ضخم جدا وله مستقبل باهر في مجال الخدمات اللوجستية مبني على الموقع والبنية التحتية القوية والاستثمارات المتسارعة في هذا المجال آخرها مطار الملك سلمان الجديد أحد أكبر المطارات بالعالم، والمنطقة اللوجستية بالرياض وهي مركز عمليات لشركة مثل أبل بالمنطقة.
وأوضح خلال جلسة حوارية بملتقى الميزانية، أن المملكة بها الميناء الأول في العالم من حيث كفاءة نقل الحاويات وذلك بحسب تصنيف البنك الدولي، وهو ميناء الملك عبدالله.
ولفت إلى أن المملكة هي الأولى في العالم في جودة الطرق ورفع مستوى السلامة، فضلا عن الاستثمار في الخدمات اللوجستية وهو قطاع أصبح منظما بالمملكة.
ولفت إلى أن ميناء جدة انتقل من المرتبة الـ53 إلى المرتبة الثامنة في سنة واحدة، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام انتقل من المرتبة الـ98 إلى المرتبة الـ14.
من جانبه، قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي إن المؤسسة العامة للتحلية والقطاع الخاص يقومان بتوفير أكثر 65% من المياه المحلاة.
وأوضح خلال جلسة حوارية بملتقى الميزانية، إن الشبكات بالمملكة بها اليوم 12 مليون متر مكعب من المياه 65% منها مياه محلاة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه في 2030 سيزداد الطلب على المياه إلى 18 مليون متر مكعب، وسيكون 90% منها من المياه المحلاة.
وقال الفضلي: “لدينا الآن العديد من المشاريع تحت التنفيذ بتكلفة 90 مليار ريال”.