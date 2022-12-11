“الربيعة”: إلغاء الإجراءات الخاصة بلقاح كورونا لمعتمري تركيا.. واستثناؤهم من الاشتراطات المتعلقة بالعمر

أعلن وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، إلغاء الإجراءات الصحية الخاصة بلقاح كورونا (كوفيد- 19) لكافة المعتمرين القادمين من تركيا، واستثناؤهم من أي اشتراطات تتعلق بتحديد العمر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير الربيعة مع رئيس الشؤون الدينية التركي الدكتور علي أرباش، بحضور عدد من مسؤولي البلدين.
وأكد الربيعة ترحيب المملكة حكومةً وشعبًا بكافة المعتمرين دون حد لأعداد القادمين، مع إتاحة أداء العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات من جميع دول العالم، وذلك في إطار الدعم والاهتمام المستمرين اللذين تقدمانه حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين، وتسهيل قدومهم لأداء مناسكهم بسهولة ويسر، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى التطورات السريعة التي شهدها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة في البنية التحتية والتنظيمية؛ للاستعداد لاستقبال الزيادات المتوقعة في أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار، وتقديم أفضل التسهيلات وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، بما يتيح استقبال أكبر عدد من المسلمين من جميع أنحاء العالم لأداء العمرة بأيسر السبل وأقل التكاليف. وفق “أخبار 24”.
وتطرق وزير الحج والعمرة إلى منصّة “نسك””، التي تتيح الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، وحجز جميع الخدمات من (نقل وسكن) وغيرهما من الخدمات فوريًا من خلال الأجهزة الذكية.