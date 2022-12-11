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جديد المحليات > وزير الاستثمار: نمو الاقتصاد السعودي الأعلى عالمياً.. وكل عملات العالم شهدت تقلبات باستثناء الريال
11/12/2022   5:41 م

وزير الاستثمار: نمو الاقتصاد السعودي الأعلى عالمياً.. وكل عملات العالم شهدت تقلبات باستثناء الريال

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وصف وزير الاستثمار خالد الفالح ميزانية المملكة بـ”التاريخية” خاصة في ظل ما يواجهه العالم من تحديات.

وقال خلال جسلة بملتقى الميزانية، إن النمو الاقتصادي بالمملكة هو الأعلى على مستوى العالم، لافتا إلى أن الاقتصاد غير النفطي نما بمعدل 6% وذلك ردا على من يرجع النمو بالمملكة لارتفاع أسعار النفط فقط.

ولفت إلى الاستقرار في السياسة النقدية بالمملكة وعملتها، قائلا إن كل العملات شهدت تقلبات حول العالم، لكن سياسة المملكة الاقتصادية الحكيمة أنتجت استقرارا في عملتها، كما أن معدل الدين في إجمالي اقتصاد العالم حتى الدول الرائدة يتزايد بينما ينخفض معدل الدين في المملكة إلى 25% .

وأشاد بالاستقرار الذي تشهده المملكة في التشريعات والسياسات وتمكين القطاع الخاص.

ولفت إلى أن هناك نموا في الإنفاق بنسبة 9% ووجود فائض، وهو الأمر الذي وصفه بـ”النادر” على مستوى الاقتصاديات عالميا خاصة في ظل تبعات أزمة كورونا والهزات الاقتصادية الذي شهدته دول العالم.

وقال إن الاستقرار السياسي ووضوح الرؤية هو ما ينشده المستثمر على مستوى العالم.

وأوضح أن كثير من القطاعات في المملكة متاحة للاستثمار الأجنبي، مضيفا “ما نركز عليه هو الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي العالي جداً”.

وفق “أخبار 24”.

وزير الاستثمار: نمو الاقتصاد السعودي الأعلى عالمياً.. وكل عملات العالم شهدت تقلبات باستثناء الريال

جديد المحليات
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