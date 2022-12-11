دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات المستفيدين المتقدمين بطلبات عبر منصة “إحكام” إلى سرعة استكمال المتطلبات المتعلقة بطلباتهم وفق الشروط والمتطلبات اللازمة.
وأوضحت الأمانة أن ذلك للطلبات المعادة من الأمانة إلى المستفيد أثناء مرحلة فحص ودراسة الطلب، وقبل العرض على اللجان لاستكمال المطلوب؛ بما في ذلك استيفاء الإقرارات اللازمة، وفي حال عدم استيفاء المطلوب ستقوم الأمانة العامة باستكمال دراسة الطلب وفق ما تم تقديمه، وإحالته إلى لجان النظر للبت فيه.
يُذكر أن الأمانة أتاحت خدمة التواصل مع المستفيدين، وتقديم الإيضاحات المتعلقة بشروط وآلية التقديم، والوثائق والمستندات المطلوبة، إضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد، وحساب “إحكام” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والبريد الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.