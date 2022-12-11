تتضمن الإحالة للمستشفى في بعض الحالات.. “الصحة” تطلق العيادات الافتراضية لكبار السن

أطلقت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، خدمة العيادات الافتراضية لطب كبار السن، والتي تهدف من خلالها إلى الارتقاء بجودة حياة هذه الفئة في المملكة، عبر الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة بمستشفى صحة الافتراضي.
وتقدم العيادة خدمة التقييم الشامل لكبار السن من خلال مختصين في أمراض طب هذه الفئة العمرية، لمن هم في عمر 65 عامًا فأكثر، وذلك من خلال موعد افتراضي.
وتتضمن معايير الإحالة للعيادة أن يعاني كبير السن من مرض باركنسون، أو هشاشة العظام، أو السقوط، أو اضطراب النوم، أو الخرف، أو الزهايمر، أو غيرها من الحالات المتعلقة بالضعف الوظيفي والذهني المرتبط بتقدم العمر.
يذكر أن الإحالة للعيادة الافتراضية متاحة لجميع كبار السن عبر برنامج “إحالتي” من جميع المستشفيات، إضافة إلى مراكز الرعاية الأولية في مختلف مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.