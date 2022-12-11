تعليق الدراسة الحضورية غداً في مكة وجدة بسبب الأحوال الجوية

أعلنت إدارة تعليم مكة عن تعليق الدراسة الحضورية غداً للطلبة ومنسوبي مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل وسيكون الدوام الدراسي عن بعد.
وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهاً اليوم عن حالة مطرية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة تبدأ مساء اليوم الأحد وتستمر حتى الخميس المقبل.
كما أعلنت إدارة تعليم جدة تعليق الدارسة الحضورية غداً للطلبة بمدارس جدة ورابغ وخليص، وسيكون الدوام الدراسي عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
كما قررت إدارة التعليم بالطائف تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الإثنين بتعليم الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً؛ وستكون الدراسة غداً عن بعد.
وأعلن “تعليم الليث” عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الإثنين لكافة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس وسيكون الدوام عن بعد عبر منصة مدرستي.
وأعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن تعليق الدراسة الحضورية بالمركز الرئيسي وفرع رابغ، وستكون المحاضرات لليوم الدراسي غداً الاثنين عن بعد للطلاب والهيئة التعليمية.
وأعلنت جامعة جدة تعليق الدراسة غدًا الاثنين، ويشمل ذلك جميع مقرات وفروع الجامعة ويستمر دوام الموظفين عن بُعد. وفق “أخبار 24”.
كما أعلنت إدارتا تعليم القنفذة وتربة تعليق الدراسة غداً الاثنين على أن تكون الدراسة عن بعد