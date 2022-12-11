تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأحد)، رسالة خطية، من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتضمنت الرسالة العلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة سفير دولة قطر لدى المملكة بندر العطية.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفق “أخبار 24”.