يوفر مليار متر مكعب..”أرامكو” توقع مذكرة تفاهم مع الكويت لتطوير حقل الدرة

وقعت شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، اليوم (الأحد)، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين، وذلك برعاية وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير النفط الكويتي بدر حامد الملا.
ويعتبر توقيع المذكرة، إنفاذا لمحضر تطوير حقل الدرة المغمور الموقع في مارس الماضي، بحيث يتم استئناف العمل على مشروع تطوير حقل الدرة مباشرة وتسريع وتيرة الأعمال، وذلك وفق الخطة الموضوعة لتنفيذ البرنامج والجدول الزمني المعتمد من البلدين.
ويمثل تطوير الحقل تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقَّعتها المملكة والكويت، في ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.
وقد تمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في الكويت اليوم، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو لأعمال الخليج خالد البريك، حيث قام بتوقيعها عن الجانب السعودي كبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو لأعمال الخليج علي العجمي، وعن الجانب الكويتي الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج خالد العتيبي.
يذكر أن حقل الدرة للغاز سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة بين الشريكين، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين الشقيقين. وفق “أخبار 24”.