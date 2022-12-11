بَدْء تطبيق “وثيقة النقل” الإلكترونية لناقلي مواد البناء والمعادن

أعلنت الهيئة العامة للنقل، بَدْء العمل اليوم الأحد، بوثيقة نقل للمرخصين بمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية لمن ينقل مواد البناء والمعادن الناتجة من أعمال التعدين أو التحجير، من خلال بوابة “نقل” الإلكترونية.
وتسهم الوثيقة في رفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل، كما تُتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل؛ لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين.
وأوضحت الهيئة، أن “وثيقة النقل”، تحتوي على بيانات تفصيلية، كبيانات المُرسِل والمُرسَل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل.
وتتضمن أيضًا بيانات المرخصين، كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل، وكذلك سيسهم الربط الإلكتروني والتسجيل في خدمة (توثيق حمولة) في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين ومطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.
وتُعَدّ وثيقة النقل الإلكترونية، خطوة مهمة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة، وتُهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل ومواكبة كل التغيرات والتطورات في القطاع اللوجستي. وفق “أخبار 24”.