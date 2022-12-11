الدفاع المدني يُحذر من هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

طالبت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع بتوخِّي الحيطة والحذر لاحتمالية استمرار هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من مساء اليوم حتى يوم الخميس المقبل.
وأوضحت أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول.
وأضافت أن تأثير الأمطار سيمتد إلى منطقة المدينة المنورة والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والقصيم والرياض وحائل وعسير وجازان والباحة، مع التوقع بهطول أمطار متوسطة في مجملها.
وأكدت على أهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات والمعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لتجنب المخاطر الناجمة عنها، متمنيةً السلامة للجميع.
وحذّرت القوة الخاصة لأمن الطرق، مُستخدمي طرق مكة المكرمة وخاصة “رهاط، ومدركة، وهدى الشام” من هطول أمطار رعدية يصاحبها جريان سيول ونشاط في الرياح السطحية، مما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية. وفق “أخبار 24”.