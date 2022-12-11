"حاضرين": سيتم إعادة المسافرين براً إلى قطر إذا لم يستوفوا هذه المتطلبات

أكدت منصة “حاضرين” على جميع المسافرين إلى دولة قطر عبر منفذ سلوى البري أنه سيتم إعادة الأشخاص الذين لم يستوفوا المتطلبات اللازمة للدخول.
وأوضحت أن المتطلبات بالنسبة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي تضمنت أن تكون مهنة المقيم الراغب في دخول قطر بدون بطاقة هيَا من المهن المعتمدة لدى دولة قطر، ولمعرفة المهن المعتمدة يرجى زيارة موقع وزارة الداخلية القطرية.
وأضافت أن الحصول على بطاقة هيَا يكون إلزامياً لدخول قطر في حال كانت مهنة المقيم ليست من المهن المعتمدة.
وتابعت أن الراغبين في دخول قطر بالمركبة الخاصة عليهم الحصول على تصريح دخول مؤكد للمركبة، وفي حال الوصول للمنفذ بدون تصريح أو تصريح غير مؤكد سيتم إعادة المركبة.
ونوهت إلى أن الراغبين في الدخول عن طريق الحافلة لابد من وجود حجز مؤكد للحافلة، وفي حال عدم وجود حجز مؤكد سيتم إعادة المسافر.
وفق “أخبار 24”.