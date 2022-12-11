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جديد المحليات > “إدارة الكوارث” بإمارة مكة يدعو للبقاء في المنازل وعدم التعرض لتجمعات الأمطار
11/12/2022   11:23 م

“إدارة الكوارث” بإمارة مكة يدعو للبقاء في المنازل وعدم التعرض لتجمعات الأمطار

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دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة عموم المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم، وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار.

وكان المركز قد أهاب بالجميع أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً لتعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدني الرؤية الأفقية وارتفاع أمواج البحر.

من جهته نوّه مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بضرورة التأكد من مواعيد الرحلات عَبْر الناقل الجوي قبل التوجه للمطار، اعتباراً من اليوم ولمدة 3 أيام، وذلك حرصاً على سلامة المسافرين .

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً عن حالة مطرية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة تبدأ من مساء اليوم (الأحد)، وتستمر حتى الخميس المقبل تشمل عدة مناطق بينها مكة المكرمة.  وفق “أخبار 24”.

“إدارة الكوارث” بإمارة مكة يدعو للبقاء في المنازل وعدم التعرض لتجمعات الأمطار

جديد المحليات
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