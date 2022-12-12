طقس اليوم.. أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل معظم المناطق مع زخات برد وجريان للسيول

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزاءها الساحلية.
وأضاف أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.
ونوه إلى أنه لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل والمدينة المنورة والقصيم والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
ولفت إلى أنه يتوقع كذلك تكون الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والجوف والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (26 درجة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، و21 درجة في الرياض، و22 درجة في الدمام، و25 درجة في جدة، و19 درجة في أبها).